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Msb: "Karaciğer Grefti Askeri Uçakla Amasya'dan İstanbul'a Ulaştırıldı"

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Milli Savunma Bakanlığı, acil organ nakli bekleyen bir vatandaş için karaciğer greftini Kara Kuvvetleri'ne ait B-200 tipi uçakla Amasya'dan İstanbul'a ulaştırdı.

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), acil organ nakli bekleyen bir vatandaş için karaciğer greftinin Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ait B-200 tipi uçakla Amasya'dan İstanbul'a taşındığını bildirdi.

MSB, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kara Kuvvetlerimize ait B-200 tipi uçağımız ile acil organ nakli bekleyen bir vatandaşımız için Amasya'dan İstanbul'a karaciğer greftini en kısa sürede ulaştırarak zamanla yarışta kritik bir rol üstlendik. Vatandaşımıza acil şifalar diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA
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