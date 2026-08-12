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Van Hudut Hattında 51 Kilo 149 Gram Uyuşturucu Ele Geçirildi

Van Hudut Hattında 51 Kilo 149 Gram Uyuşturucu Ele Geçirildi
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Van hudut hattında yürütülen arama tarama faaliyetleri kapsamında 51 kilo 149 gram uyuşturucu ele geçirildiğini açıkladı. Ele geçirilen uyuşturucu, Başkale İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edildi.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Van hudut hattında 51 kilo 149 gram uyuşturucu ele geçirildiğini duyurdu.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, hudutlarımızın güvenliğini muhafaza etmek ve yasa dışı faaliyetlere geçit vermemek adına yürüttüğü kararlı görevini azimle sürdürüyor. Hudut kartallarımız, Van hudut hattında icra ettiği arama tarama faaliyeti kapsamında 51 kilo 149 gram uyuşturucu ele geçirdi. Ele geçirilen uyuşturucu, Başkale İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edildi" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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