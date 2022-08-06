MSB: Ukrayna'dan İrlanda'ya gidecek gemi İstanbul'a ulaştı (3) - Haberler

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MSB: Ukrayna'dan İrlanda'ya gidecek gemi İstanbul'a ulaştı (3)

MSB: Ukrayna'dan İrlanda'ya gidecek gemi İstanbul'a ulaştı (3)

'DENETİM FAALİYETLERİ BAŞARIYLA TAMAMLANDI'Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, NAVISTAR isimli gemide başlanan denetim faaliyetlerinin tamamlandığı belirtilerek, "Müşterek Koordinasyon Merkezi tarafından, İstanbul'un kuzeyinde demirleyen ve Ukrayna'dan İrlanda'ya...

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'DENETİM FAALİYETLERİ BAŞARIYLA TAMAMLANDI'

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, NAVISTAR isimli gemide başlanan denetim faaliyetlerinin tamamlandığı belirtilerek, "Müşterek Koordinasyon Merkezi tarafından, İstanbul'un kuzeyinde demirleyen ve Ukrayna'dan İrlanda'ya 33 bin ton mısır taşıyan Panama bayraklı NAVISTAR isimli gemide denetim faaliyeti başarıyla tamamlandı. Gemi seyrine devam edecek" ifadelerine yer verildi.


Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Güncel

Milli Savunma Bakanlığı İstanbul Ukrayna Güncel Haberler

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