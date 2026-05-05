MSB, Türkiye'nin milli füzesi 'YILDIRIMHAN'ı SAHA 2026'da tanıttı

Milli Savunma Bakanlığı AR-GE Merkezince geliştirilen, Türkiye'nin milli füzesi "YILDIRIMHAN", SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nda tanıtıldı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu, Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük savunma, havacılık ve uzay sanayi kümelenmesi SAHA İstanbul organizasyonuyla İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı kapsamında düzenlenen Milli Savunma Bakanlığı AR-GE Merkezi'nin yeni ürünlerinin tanıtım programına katıldı.

Güler, buradaki konuşmasında, lansmanı yapılan ürünlerin ülke ve kahraman orduya hayırlı, uğurlu olmasını temenni etti.

Milli Savunma Bakanı Güler, Türk savunma sanayisinin hayata geçirilen çok değerli yatırımlar neticesinde üretim kapasitesini artırdığını, AR-GE'de yüksek teknoloji geliştiren bir ekosisteme de dönüştüğünü söyledi.

Bu seviyeye uzun soluklu bir planlama, kararlı bir irade, sürdürülebilir bir gelişim anlayışı ve güçlü bir koordinasyonun sonucunda ulaşmaya çalıştıklarını belirten Güler, "Geldiğimiz bu nokta, gurur verici olsa da gelişen teknoloji ve çeşitlenen ihtiyaçlar, kendimizi sürekli yenilememizi gerekli kılmaktadır. Savunma sanayisinin sürdürülebilir biçimde güçlendirilmesinde ise AR-GE odaklı ürün geliştirme ve faaliyetleri belirleyici bir rol oynamaktadır. Bu kapsamda bakanlığımız da Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik çalışmalarını büyük bir kararlılıkla sürdürmeye devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

Bugün sergilenen kritik ürünlerin de bu çabaların sonucu olduğunu aktaran Güler, stantlarda sergilenen savunma sanayisi teknolojisiyle üretilen ürünlerle ilgili bilgi verdi.

Bakan Güler, tanıtım programının ardından kıtalararası balistik füze "YILDIRIMHAN"ın da aralarında bulunduğu savunma sanayisi ürünlerinin yer aldığı standın açılışı yaptı.

Mevcut hava ve füze savunma sistemlerini aşma kabiliyetine sahip

Hipersonik füze olma özelliği taşıyan "YILDIRIMHAN" mach 9 ile 25 arasında değişen hızlara ulaşabilme kapasitesi sayesinde, mevcut hava ve füze savunma sistemlerini aşma kabiliyeti bulunuyor.

Yakıt olarak sıvı nitrojen tetroksit kullanan füze, 4 roket motoru ile tahrik ediliyor.

Modern harp doktrinleri çerçevesinde kritik bir kuvvet çarpanı niteliği taşıyan sistem, yüksek hız ve manevra kabiliyeti kombinasyonuyla hedef bölgeye erişim sağlayarak karşı tarafın erken uyarı ve önleme imkanlarını kısıtlıyor.

"YILDIRIMHAN" sahip olduğu sıvı roket yakıtı ile taşıdığı 3 bin kilogramlık patlayıcı miktarıyla benzerlerinden ayrışıyor.