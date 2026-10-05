MSB, Türkiye-Almanya Deniz Kuvvetleri Toplantısı'nın Rostock'ta yapıldığını açıkladı

MSB, Türkiye-Almanya Deniz Kuvvetleri Toplantısı'nın Rostock'ta yapıldığını açıkladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Milli Savunma Bakanlığı, 14'üncü Türkiye-Almanya Deniz Kuvvetleri İş Birliği Toplantısı'nın 29-30 Eylül 2026'da Almanya'nın Rostock kentinde yapıldığını açıkladı. Toplantıya iki ülkenin deniz kuvvetlerinden heyetler katıldı.
(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı, 14'üncü Türkiye- Almanya Deniz Kuvvetleri İş Birliği Toplantısı'nın 29-30 Eylül'de Almanya'nın Rostock kentinde gerçekleştirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 14'üncü Türkiye- Almanya Deniz Kuvvetleri İş Birliği Toplantısı, 29-30 Eylül 2026 tarihlerinde Rostock'ta düzenlendi.
Toplantıya, Deniz Kuvvetleri Komutanlığından Albay Çağdaş Beşoğul ile Almanya Deniz Kuvvetlerinden Albay Patrick Rothehueser başkanlığındaki heyetler katıldı.
Kaynak: ANKA