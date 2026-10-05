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MSB, Türkiye-Almanya Deniz Kuvvetleri Toplantısı'nın Rostock'ta yapıldığını açıkladı

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MSB, Türkiye-Almanya Deniz Kuvvetleri Toplantısı'nın Rostock'ta yapıldığını açıkladı
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Milli Savunma Bakanlığı, 14'üncü Türkiye-Almanya Deniz Kuvvetleri İş Birliği Toplantısı'nın 29-30 Eylül 2026'da Almanya'nın Rostock kentinde yapıldığını açıkladı. Toplantıya iki ülkenin deniz kuvvetlerinden heyetler katıldı.

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı, 14'üncü Türkiye- Almanya Deniz Kuvvetleri İş Birliği Toplantısı'nın 29-30 Eylül'de Almanya'nın Rostock kentinde gerçekleştirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 14'üncü Türkiye- Almanya Deniz Kuvvetleri İş Birliği Toplantısı, 29-30 Eylül 2026 tarihlerinde Rostock'ta düzenlendi.

Toplantıya, Deniz Kuvvetleri Komutanlığından Albay Çağdaş Beşoğul ile Almanya Deniz Kuvvetlerinden Albay Patrick Rothehueser başkanlığındaki heyetler katıldı.

Kaynak: ANKA
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