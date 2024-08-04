MSB: Türk Silahlı Kuvvetleri 8 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit ettiği 4 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 4 PKK/ Ypg'li teröristi etkisiz hale getirdi" açıklamasını yaptı.

MSB, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde toplam 8 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Bakanlığın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:

"Gücünü asil milletimizden alan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terörist temizliğine ara vermeden devam ediyor. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit ettiği 4 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonlarımız kararlılıkla sürecek!"