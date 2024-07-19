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MSB: Türk Silahlı Kuvvetleri 15 teröristi etkisiz hale getirdi

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Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Pençe Kilit bölgelerinde 5 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde 10 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Pençe Kilit bölgelerinde tespit ettiği 5 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlediği 10 PKK/ Ypg'li teröristi etkisiz hale getirdi" açıklamasını yaptı.

MSB, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 15 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Bakanlığın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:

"Teröristler için kaçacak yer yok, hiçbir yer onlar için güvenli değil! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Pençe Kilit bölgelerinde tespit ettiği 5 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlediği 10 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Her nerede olursa olsunlar, Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde olmaya devam edecek!"

Kaynak: ANKA / Güncel

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