MSB: Suriye yardım isterse Türkiye gerekli desteği sağlar

Suriye ordusu saat 13.30'dan itibaren terör örgütü SDG mevzilerine nokta atışı operasyona başlayacak. Milli Savunma Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Suriye hükümeti terörle mücadele operasyonu başlatmıştır. Suriye yardım isterse Türkiye destek sağlayacak" ifadelerine yer verildi.

  • Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin yardım talep etmesi halinde Türkiye'nin gerekli desteği sağlayacağını açıkladı.
  • Suriye ordusu, Halep'te Eşrefiye, Şeyh Maksud ve Beniy Zeyd mahallelerinde SDG mevzilerine yönelik nokta atışı operasyonlara başlayacağını duyurdu.
  • Suriye Harekât Alanlarında imha edilen tünel uzunluğu 743 kilometreye ulaştı.

Suriye ordusu, Halep'te Eşrefiye, Şeyh Maksud ve Beniy Zeyd mahallelerinde saat 13.30'dan itibaren SDG mevzilerine yönelik nokta atışı operasyonlara başlayacağını duyurdu. Bu mahallelerde sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Ülkemiz, "Tek Devlet, Tek Ordu" ilkesi doğrultusunda Suriye'nin birliği ve toprak bütünlüğü temelinde, terör örgütleriyle mücadelesini desteklemektedir. Bu kapsamda Suriye'nin yardım talep etmesi hâlinde Türkiye gerekli desteği sağlayacaktır" ifadelerine yer verildi.

"OPERASYON TAMAMIYLA SURİYE ORDUSU TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLMEKTEDİR"

Suriye ordusunun Halep'te başlattığı operasyona ilişkin MSB açıklamasında şu ifadeler de yer aldı:

"Terör örgütünün sivil halkı ve güvenlik güçlerini hedef alarak 4 kişinin ölmesi ve 18 kişinin yaralanması üzerine Suriye hükümeti kamu düzeni ve vatandaşlarının can güvenliğini sağlamak maksadıyla Halep'te terörle mücadele operasyonu başlatmıştır. Bu operasyon tamamıyla Suriye Ordusu tarafından gerçekleştirilmektedir. Suriye'nin güvenliği bizim güvenliğimizdir. Türkiye, Suriye'de yaşanan gelişmeleri yakından takip etmektedir. Ülkemiz, "Tek Devlet, Tek Ordu" ilkesi doğrultusunda Suriye'nin birliği ve toprak bütünlüğü temelinde, terör örgütleriyle mücadelesini desteklemektedir. Bu kapsamda Suriye'nin yardım talep etmesi hâlinde Türkiye gerekli desteği sağlayacaktır."

SURİYE HAREKAT ALANLARINDAN İMHA EDİLEN TÜNEL UZUNLUĞU 743 KİLOMETREYE ULAŞTI

Öte yandan; bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Türk Silahlı Kuvvetlerinin kalıcı güvenliği tesis etmek amacıyla 1 Ocak'tan bugüne kadar gerçekleştirdiği görev ve faaliyetleri kapsamında; sınırlarda ve ötesinde arazi arama-tarama; mağara, sığınak, barınak ile mayın ve el yapımı patlayıcı tespit ve imha çalışmalarına devam edildi. Suriye Harekât Alanlarında imha edilen tünel uzunluğu Menbic'de imha edilen 2 kilometre tünel ile birlikte, 743 (Tel Rıfat: 302 / Menbic 441) kilometreye ulaşıldı. Böylece Tel Rıfat'ta tespit edilen tünellerin tamamı, Menbic'de ise yüzde doksan biri imha edildi.

HUDUT GÜVENLİĞİ

Bakanlık açıklamasında hudut güvenliği faaliyetlerinin kesintisiz devam ettiği belirtildi. Buna göre; hudut güvenliği faaliyetleri kapsamında yılbaşından bugüne kadar hudutlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 1'i terör örgütü mensubu olmak üzere 108 şahıs yakalandı. 853 şahıs ise hududu geçemeden engellendi. Van hudut hattında yapılan arama-tarama faaliyetinde 51 kilogram (50.930 gram) uyuşturucu madde ele geçirildi.

msbnin orda ne işi var mantıklı bir ackilamasi varmı ?

Haber YorumlarıObjektif Vatandaş:

Zaten yardım veriyorsunuz neyin lafını yapıyorsunuz?

Haber YorumlarıMAZLUM TATAR:

alçak lar

Haber YorumlarıSaid Paşa:

Allahım masumları koru, zalimleri helak et.

