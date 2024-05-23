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Sınırda makam aracıyla insan kaçakçılığı! Tuğgeneral emekliliğe sevk edildi

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MSB, Suriye sınırında üst düzey bir askerin makam aracıyla insan kaçakçılığı yapıldığı iddialarına yanıt verdi. Yapılan açıklamada, ''Olaya karışan kişiler tutuklanmışlardır. Sözleşmeli personelin sözleşmeleri fesih edilmiş, diğer personel yüksek disiplin kuruluna sevk edilmiştir. Birlik komutanı Tuğgeneral emekliliğe sevk edilmiştir. Söz konusu olayda sınır geçiş kapısından sorumlu birlik komutanının görev yeri değiştirilmiştir'' ifadeleri yer aldı.

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'de görev yapan bir Tugay Komutanının makam aracıyla insan kaçaklığı yapıldığına dair haberlerle ilgili olarak, eyleme karışan Tuğgeneralin emekliliğe sevk edildiğini duyurdu.

SURİYE'DEKİ BİRLİK KOMUTANI'NIN MAKAM ARACIYLA İNSAN KAÇAKÇILIĞI

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Suriye'de görev yapan bir Tugay Komutanı'nın makam aracıyla insan kaçaklığı yapıldığına dair haberlerle ilgili olarak şu bilgileri paylaştı:

"Suriye'de görevli bir Tugay Komutanının makam aracıyla Emir Astsubayı ve koruma personeli tarafından eylemin gerçekleştirildiği hususu tarafımızdan tespit edilmiş ve savcılığa bildirilmiştir. Olay hakkında adli ve idari soruşturma devam etmektedir. Hazırlık soruşturması adli makamlar tarafından gizli olarak yürütülmektedir. Olaya karışan kişiler tutuklanmışlardır. Sözleşmeli personelin sözleşmeleri fesih edilmiş, diğer personel yüksek disiplin kuruluna sevk edilmiştir. Birlik komutanı Tuğgeneral emekliliğe sevk edilmiştir. Söz konusu olayda sınır geçiş kapısından sorumlu birlik komutanının görev yeri değiştirilmiştir."

"YENİDEN YAŞANMAMASI İÇİN TEDBİR ALINMAKTADIR"

MSB'nin yaptığı açıklamada "Türk Silahlı Kuvvetlerinde, binlerce yıllık köklü geleneklerimiz ile millî ve manevi değerlerimizden süzülen kurallara dayanan ve askerliğin temelini oluşturan disiplini sarsan bu tür davranışların kabul edilmesi mümkün değildir ve derhâl gereği yapılmıştır. Böyle olayların yeniden yaşanmamasına yönelik her türlü tedbir alınmaktadır. Bu tarz münferit hadiselerin tüm Türk Silahlı Kuvvetlerini töhmet altında bırakacak şekilde değerlendirilmesi, ülkemize yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içinde ve sınır ötesinde görevlerini kahramanlık ve fedakârlıkla yerine getiren kahraman ordumuza zarar vermekten başka anlam taşımamaktadır." ifadelerine yer verildi.

MSB: Suriye'den makam aracıyla insan kaçakçılığı eylemine karışan Tuğgeneral emekliliğe sevk edildi

Haberler.com / Ayça Elal - Güncel

Milli Savunma Bakanlığı Tuğgeneral Suriye Güncel Haberler

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Yorumlar (21)

hasan:

Madalya verilmiş adama emekli edilip

270
8
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Vatan:

ödüle sevk edildi yazin !!!!

211
4
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okan:

"emeklilik'mi" e birde kırmı halı serip uğurlasaydınız bari!!!

167
3
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YalancıSavar:

Generalin belki olaydan hebri yoktur. sadece gevşek tutum gösterdiği bunu tespit edemediği için göreivi iyi yapamadığı için emekli edilm,iş olabilir.

yanıt30
yanıt36
FAUK R:

toplumun her kademesi bozuk.. insanlarımızın daha kolay para için farklı işler yapıyorlar . 2026 da bizi büyük sıkıntılar bekliyor..umarım toplum uyanır

161
2
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Cevap :

Ceza alacağına emekli edilmiş olaya bak !

95
5
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Uğur Ayhan:

Kime güveneceğiz allahım sen yardım et ekmeğini helalinden kazanana torpille işe girmeyene kamu malını gözetene adam gibi dersine girip anlatana kısacası işinin ve parasının hakkını verene

87
1
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Bükücü:

Madalya falan da taksaydınız bari

73
2
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Dursun Esen:

adamı birde emekli edip birde ödül vermişler ustunede Suriyeden getirip kaçakçılıktan aldıklarıda çabası üstüne birde emeklilik tazminatı versinler tam olsun hakkım zehir olsun

39
3
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Ahmet25 :

Emekliliğe sevk edilmesi, soruşturma açılmaması ve ceza almaması anlamına gelmiyor. Bilip bilmeden yorum yapmayın. Yorum yapanlar sanki TSK kanun ve yönetmeliğini okumuş gibi yorum yapıyorlar.

21
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