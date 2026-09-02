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MSB: Karadeniz'de tespit edilen şüpheli cisimler imha edildi

MSB: Karadeniz'de tespit edilen şüpheli cisimler imha edildi
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Milli Savunma Bakanlığı, Karadeniz'de sürüklenen mayın tehdidine karşı keşif ve gözetleme faaliyetlerinin sürdüğünü belirterek, Karadeniz Ereğli, Sakarya Karasu, İstanbul Karaburun, Türkeli Demir Sahası ve Çatalca bölgelerinde su üzerinde tespit edilen şüpheli cisimlerin SAS Timlerince yerinde imha edildiğini duyurdu.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Karadeniz Ereğli, Sakarya Karasu, İstanbul; Karaburun, Türkeli Demir Sahası ve Çatalca bölgelerinde su üzerinde tespit edilen şüpheli cisimlerin SAS Timlerince yerinde imha edildiğini duyurdu.

MSB tarafından sanal medya üzerinden yapılan paylaşımda, "Karadeniz'de sürüklenen mayın tehdidine karşı Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı gemiler ve deniz hava vasıtaları ile keşif-gözetleme faaliyetlerine 7/24 esasına göre devam ediliyor. Karadeniz Ereğli, Sakarya Karasu, İstanbul; Karaburun, Türkeli Demir Sahası ve Çatalca bölgelerinde su üzerinde tespit edilen ve İHA/Kamikaze İnsansız Deniz Aracı (KİDA) olabileceği değerlendirilen şüpheli cisimler, SAS Timlerimiz tarafından başarıyla yerinde imha edildi" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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