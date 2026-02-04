Haberler

Msb: Rahatsızlanarak Hastaneye Kaldırılan Astsubay Kıdemli Başçavuş Talat Okur Şehit Oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hakkari Şemdinli'de rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Talat Okur'un şehit olduğunu bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Şemdinli/Hakkari'de, rahatsızlanan kahraman silah arkadaşımız Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Talat Okur, tetkik ve tedavi maksadıyla sevk edildiği Şemdinli Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

