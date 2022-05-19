MSB: PKK/YPG'li 19 terörist etkisiz hale getirildi - Haberler

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MSB: PKK/YPG'li 19 terörist etkisiz hale getirildi

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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MSB: PKK/YPG'li 19 terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 19 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 19 PKK/ Ypg'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Şehidimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız. Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 19 PKK/YPG'li terörist Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi" denildi.


Demirören Haber Ajansı / Güncel

Suriye, Fırat, YPG, PKK, Güncel, Haberler

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