Msb: Pençe-Kilit Operasyon Bölgesinde 2 Asker Şehit Oldu, 2 Asker Yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Msb: Pençe-Kilit Operasyon Bölgesinde 2 Asker Şehit Oldu, 2 Asker Yaralandı

ANKA - Güncel
 - Güncelleme:
Msb: Pençe-Kilit Operasyon Bölgesinde 2 Asker Şehit Oldu, 2 Asker Yaralandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyon bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada Uzman Çavuş Ömer Yıldırım ve Uzman Onbaşı Mehmet Ali Çap’ın şehit olduğunu ve iki askerin de yaralandığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyon bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada Uzman Çavuş Ömer Yıldırım ve Uzman Onbaşı Mehmet Ali Çap'ın şehit olduğunu ve iki askerin de yaralandığını açıkladı.

MSB'den bugün yapılan yazılı açıklamada, Pençe-Kilit operasyon bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada iki askerin şehit olduğu, iki askerin de yaralandığı duyuruldu. Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Pençe-Kilit operasyon bölgesinde, teröristlerle çıkan çatışma sonucu P. Uzm. Çvş. Ömer Yıldırım ve P. Uzm. Onb. Mehmet Ali Çap şehit olmuş, iki kahraman silah arkadaşımız da yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet; kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize de acil şifalar dileriz."

ANKA / Güncel

Milli Savunma Bakanlığı Ömer Yıldırım Irak Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.
title