Msb: Pençe-Kilit Operasyon Bölgesinde 2 Asker Şehit Oldu, 2 Asker Yaralandı - Haberler

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyon bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada Uzman Çavuş Ömer Yıldırım ve Uzman Onbaşı Mehmet Ali Çap'ın şehit olduğunu ve iki askerin de yaralandığını açıkladı.

MSB'den bugün yapılan yazılı açıklamada, Pençe-Kilit operasyon bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada iki askerin şehit olduğu, iki askerin de yaralandığı duyuruldu. Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Pençe-Kilit operasyon bölgesinde, teröristlerle çıkan çatışma sonucu P. Uzm. Çvş. Ömer Yıldırım ve P. Uzm. Onb. Mehmet Ali Çap şehit olmuş, iki kahraman silah arkadaşımız da yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet; kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize de acil şifalar dileriz."

ANKA / Güncel