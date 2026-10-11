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MSB, Nusret-2026'da İzmir Körfezi'nde 51 yabancı personelin katıldığını açıkladı

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MSB, Nusret-2026'da İzmir Körfezi'nde 51 yabancı personelin katıldığını açıkladı
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MSB, Nusret-2026 Davet Tatbikatı kapsamında İzmir Körfezi'nde Mayın Karşı Tedbirleri Harekatı ve PHOTEX faaliyeti icra edildiğini açıkladı. Faaliyete 16 Sualtı Savunma Tim personelimiz ile 9 ülkeden 51 yabancı personel katıldı; çok sığ sularda Otonom Sualtı Aracı kullanıldı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Nusret-2026 Davet Tatbikatı kapsamında İzmir Körfezi'nde Mayın Karşı Tedbirleri Harekatı ve PHOTEX faaliyeti icra edildiğini açıkladı.

MSB tarafından 'Mayın Tehdidine Karşı Müşterek Güç' notuyla yaptığı paylaşımda, "Nusret-2026 Davet Tatbikatı kapsamında İzmir Körfezi'nde, 16 Sualtı Savunma Tim personelimiz ile 9 ülkeden 51 yabancı personelin katılımıyla, Otonom Sualtı Aracı kullanılarak çok sığ sularda Mayın Karşı Tedbirleri Harekatı ve PHOTEX faaliyeti icra edildi" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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