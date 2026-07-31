MSB'nin 'Filenin Sultanları' klibi sanal medyada büyük beğeni aldı

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından, Çin'de düzenlenen Milletler Ligi Şampiyonası'nda Brezilya'yı 3-1 yenerek ikinci kez Milletler Ligi Şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol Takımı için hazırlan video klip, sanal medyada yaklaşık 5 milyon görüntülenme aldı.

İkinci kez Milletler Ligi Şampiyonu olan Filenin Sultanları, tüm Türkiye'yi sevince boğdu. Milli Savunma Bakanlığı, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın şampiyonluğu için özel bir klip hazırladı. Bakanlığın resmi sanal medya hesaplarından paylaşılan klipte, yurt içinde ve sınır ötesinde görev başındaki Mehmetçiğin, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik ettiği anlar yer aldı. Video klipte, "Aynı ruh, aynı Türkiye. Biri vatanı korur, biri bayrağı zirveye taşır. Vatan nöbetindeki Mehmetçiklerimizden, Milletler Ligi Şampiyonu olarak ay yıldızlı bayrağımızı gururla dalgalandıran Filenin Sultanlarına mesaj var; 2026 FIVB Milletler Ligi Şampiyonluğunuz kutlu olsun" denildi.

Paylaşımda ayrıca, "Bir kez daha tarih yazdık. Milletler Ligi Şampiyonu Filenin Sultanları'nı gönülden kutluyor ve selamlıyor, ay yıldızlı bayrağımızı gururla dalgalandırdıkları için teşekkür ediyoruz. Bu şampiyonluk; Türk kadınının sarsılmaz mücadelesinin eseridir" ifadeleri kullanıldı.

Video klip, sanal medyada paylaşıldığı andan itibaren büyük beğeni aldı. Klip, Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi sanal medya hesaplarında yaklaşık 5 milyon görüntülenme aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı