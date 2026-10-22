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MSB, Neptune Strike 2026/4 tatbikatına TCG Anadolu'nun da yer aldığı grupla katıldı

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MSB, NATO'nun Neptune Strike 2026/4 tatbikatına ilişkin paylaşımda bulundu. Kuzey Denizi, Adriyatik ve İyon Denizi'nde icra edilen faaliyete TCG Anadolu, TCG Gaziantep, TCG Gür, 3 TB-3 SİHA ve 1 tabur çıkarma kuvvetinden oluşan Anadolu Deniz Görev Grubu katıldı.

Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), Arnavutluk'ta düzenlenen NATO'nun Neptune Strike 2026 tatbikatına ilişkin paylaşımda bulunuldu.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "NATO'nun Artırılmış Teyakkuz Faaliyeti Neptune Strike 2026/4, Kuzey Denizi, Adriyatik Denizi ve İyon Denizi'nde icra edildi. Faaliyete, TCG Anadolu çok maksatlı amfibi gemisi, TCG Gaziantep fırkateyni, TCG Gür denizaltısı, 3 adet TB-3 SİHA ve 1 Tabur Çıkarma Kuvvetinden müteşekkil 'Anadolu Deniz Görev Grubu' ile iştirak edildi." ifadesi kullanıldı.

Paylaşımda, faaliyete ilişkin görüntüler de yer aldı.

Kaynak: AA
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