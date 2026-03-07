Mehmetçikten karda dağcılık eğitimi
Milli Savunma Bakanlığı, karda gerçekleştirilen dağcılık eğitimine ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. 'Zorlu koşullar, gerçek kahramanları yetiştirir' notuyla yapılan paylaşımda Türk bayrağı emojisine de yer verildi.
MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Mehmetçiğin karda dağcılık eğitimine ilişkin görüntüleri paylaştı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı