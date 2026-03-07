Haberler

Mehmetçikten karda dağcılık eğitimi

Güncelleme:
Milli Savunma Bakanlığı, karda gerçekleştirilen dağcılık eğitimine ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. 'Zorlu koşullar, gerçek kahramanları yetiştirir' notuyla yapılan paylaşımda Türk bayrağı emojisine de yer verildi.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Mehmetçiğin karda dağcılık eğitimine ilişkin görüntüleri paylaştı.

Bakanlığın sanal medya hesabından paylaşılan görüntüler, "Zorlu koşullar, gerçek kahramanları yetiştirir" notu ile paylaşıldı. Paylaşımda Türk bayrağı emojisine de yer verildi.

