MSB, Malatya'da S-70 helikopterinin bilinmeyen nedenle kaza kırıma uğradığını duyurdu

MSB, Malatya'da S-70 helikopterinin bilinmeyen nedenle kaza kırıma uğradığını duyurduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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MSB, Malatya'da bir S-70 tipi helikopterin henüz bilinmeyen nedenle kaza kırıma uğradığını bildirdi. Enkaza ulaşıldığı ve bölgede arama-kurtarma çalışmalarına derhal başlandığı belirtildi.
MSB: Bir S-70 tipi helikopterimiz Malatya'da henüz bilinmeyen nedenle kaza kırıma uğramıştır. Enkaza ulaşılmış, arama-kurtarma çalışmalarına derhal başlanmıştır
Kaynak: AA