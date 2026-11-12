MSB, Malatya'da S-70 helikopterinin bilinmeyen nedenle kaza kırıma uğradığını duyurdu

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MSB: Bir S-70 tipi helikopterimiz Malatya'da henüz bilinmeyen nedenle kaza kırıma uğramıştır. Enkaza ulaşılmış, arama-kurtarma çalışmalarına derhal başlanmıştır

Kaynak: AA