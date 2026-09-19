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MSB, komandoların Somalili askerlerle Erciyes Dağı'na taktik intikalini duyurdu

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MSB, komandoların Somalili misafir askeri personelle Zincidere'den Erciyes Dağı'na taktik intikal yaptığını bildirdi. Tekir Yaylası'nda kurulan birlikler pusu, mağara araması ve Uçangöz eğitimi yaparken bir komando kolu zirveye tırmandı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 1'inci Hava İndirme ve Komando Tugay Komutanlığı bünyesindeki komandoların, Somalili misafir askeri personel ile Zincidere bölgesinden Erciyes Dağı'na taktik intikal yaptığını bildirdi.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadeler kullanıldı:

"Yuva yaptık göklere baş döndüren yerlere. 1'inci Hava İndirme ve Komando Tugay Komutanlığımızın kahraman komandoları, Somalili misafir askeri personel ile birlikte Zincidere bölgesinden Erciyes Dağı'na taktik intikal gerçekleştirdi. Tekir Yaylası'nda ordugah teşkil eden birliklerimiz, 'Pusu ve Pusuya Karşı Koyma', 'Mağara ve Sığınak Araması' ile 'Uçangöz' eğitimleri icra etti. Eğitimlerle eş zamanlı olarak bir komando kolumuz, güzergah keşfi maksadıyla Erciyes Dağı'nın zirvesine tırmandı."

Paylaşımda, intikalden görüntüler de yer aldı.

Görüntülerde intikalin yanı sıra 1'inci Hava İndirme ve Komando Tugay Komutanlığı personelince okunan Komando Andı'na da yer verildi.

Kaynak: AA
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