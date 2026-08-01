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MSB, KKTC’nin Toplumsal Direniş ve Silahlı Kuvvetler Günü'nü kutladı

MSB, KKTC’nin Toplumsal Direniş ve Silahlı Kuvvetler Günü'nü kutladı
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MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Toplumsal Direniş ve Silahlı Kuvvetler Günü'nü kutlayarak, "Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin haklı davalarında yanlarında olmaya devam edeceğiz" açıklamasını yaptı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Toplumsal Direniş ve Silahlı Kuvvetler Günü'nü kutlayarak, "Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin haklı davalarında yanlarında olmaya devam edeceğiz" açıklamasını yaptı.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, " Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Toplumsal Direniş ve Silahlı Kuvvetler Günü kutlu olsun. Kıbrıs Türkü'nün bağımsızlık ve özgürlük uğruna sergilediği onurlu direniş, Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki sarsılmaz kardeşliğin ve ortak geleceğimizin en güçlü teminatı olmaya devam ediyor. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin haklı davalarında yanlarında olmaya devam edeceğiz" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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