Milli Savunma Bakanlığı, 'Kara Ocak' Şehitlerini Andı

Milli Savunma Bakanlığı, 20 Ocak 1990'da Azerbaycan'da gerçekleşen 'Kara Ocak' saldırılarında hayatını kaybeden şehitleri rahmet ve saygıyla andı. Bakanlık, kardeş Azerbaycan'ın acısını paylaştıklarını belirterek, 'Tek millet, iki devlet' anlayışıyla her zaman yanlarında olacaklarını vurguladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Azerbaycan'da yaşanan 'Kara Ocak' saldırılarında hayatını kaybeden şehitleri andı.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, "20 Ocak 1990; kardeş Azerbaycan'da yaşanan ve tarihe 'Kara Ocak' olarak geçen insanlık dışı saldırılarda hayatını kaybeden şehitlerimizi rahmet ve saygıyla anıyoruz. Azerbaycan Türkü kardeşlerimizin yaşadığı acıyı yüreğimizde hissediyor; tarih boyunca olduğu gibi bugün de iyi günde ve zor zamanda, 'Tek millet, iki devlet' anlayışıyla omuz omuza durmaya devam edeceğimizi bir kez daha vurguluyoruz. Unutmadık, unutturmayacağız" denildi.

