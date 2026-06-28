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MSB'den Kara Kuvvetleri'nin 2 bin 235'inci yılına özel klip

MSB'den Kara Kuvvetleri'nin 2 bin 235'inci yılına özel klip
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Milli Savunma Bakanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın 2235'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yurt içi ve yurt dışındaki Mehmetçik'in tatbikat görüntülerinden oluşan bir video klip paylaştı. Paylaşımda yerli ve milli araçlara da yer verildi.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın 2235'inci kuruluş yıl dönümü nedeniyle hazırlanan video klibi sanal medya hesabında paylaştı.

Bakanlığın sanal medya hesabından paylaşılan video klipte, yurt içi ve yurt dışında görev yapan Mehmetçik'in tatbikatlardaki görüntüleri yer aldı. Görüntülerde, zorlu arazi ve hava şartlarında görev yapan askerlerin kullandığı yerli ve milli araçlara de yer verildi. Paylaşımda ayrıca, "2235 yıllık şanlı geçmişiyle, milletimizin gücü ve vatanımızın teminatı olan Türk Kara Kuvvetlerimizin kuruluş yıl dönümü kutlu olsun" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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