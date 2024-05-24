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MSB, Kadınlar Paneli'ne katıldı

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Tuğamiral Gökçen Fırat'ın beraberindeki 10 kadın subay ile Birleşik Krallık Kraliyet Savunma Bilimleri Akademisince düzenlenen Diplomasi ve Güvenlikte Kadınlar Paneli'ne katıldığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Tuğamiral Gökçen Fırat'ın beraberindeki 10 kadın subay ile Birleşik Krallık Kraliyet Savunma Bilimleri Akademisince düzenlenen Diplomasi ve Güvenlikte Kadınlar Paneli'ne katıldığını bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, panelin, 20 Mayıs'ta Birleşik Krallık Büyükelçiliği'nde gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Savunma Planlama ve Proje Yönetim Başkanı Tuğamiral Gökçen Fırat'ın, beraberinde Türk Silahlı Kuvvetlerinden (TSK) 10 kadın subayla iştirak ettiği panelde, "Savunma ve Güvenlikte Kadın" başlığı altında katılımcılara hitap ettiği kaydedildi.

Kaynak: AA / Güncel

Milli Savunma Bakanlığı Birleşik Krallık Gökçen Fırat Politika Güncel Haberler

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