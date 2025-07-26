Bakan Güler'den Taziye Mesajı

BAKAN GÜLER'DEN TAZİYE MESAJI

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İskenderun Deniz Er Eğitim Alay Komutanlığı'nda yüksek ateş şikayetiyle kaldırıldıkları hastanede tedavi altındayken şehit olan Muhafız Er Hayrullah Halit Karaman ve İkmal Er Semih Erdoğan için taziye mesajı paylaştı. Güler, "Kahraman silah arkadaşlarımız, 25 Temmuz 2025 tarihinde şehit olmuşlardır. Kahraman şehitlerimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadelerini kullandı.