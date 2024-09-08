MSB, Irak'ın kuzeyinde 5 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı teröristin hava harekatı ile etkisiz hale getirdiğini açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teröristler için kendilerini bekleyen sondan kaçış yok. Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist, hava harekatı ile etkisiz hale getirildi. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terörü kaynağında yok etmek için kesintisiz operasyonlarla mücadeleye azim ve kararlılıkla devam edecek" denildi.