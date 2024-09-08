MSB, Irak'ın kuzeyinde 5 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı teröristin hava harekatı ile etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı teröristin hava harekatı ile etkisiz hale getirdiğini açıkladı.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teröristler için kendilerini bekleyen sondan kaçış yok. Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist, hava harekatı ile etkisiz hale getirildi. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terörü kaynağında yok etmek için kesintisiz operasyonlarla mücadeleye azim ve kararlılıkla devam edecek" denildi.
Milli Savunma Bakanlığı Güvenlik Politika Güncel Terör Irak PKK
Sıcak Gelişme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Narin evladımızı bizden kopartanların hak ettikleri en ağır cezayı almaları için adli sürecin takipçisi olacağım.