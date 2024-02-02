MSB, Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Asos bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı teröristin hava harekatı ile etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Gücünü asil milletimizden alan Türk Silahlı Kuvvetleri'miz, Irak'ın kuzeyinde terörist temizliğine ara vermeden devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Asos bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi. Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonlarımız kararlılıkla sürecek" denildi.