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MSB, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı'nda 14 Teröristi Etkisiz Hale Getirdi

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Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde 14 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlık, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terörle mücadele kararlılığını vurguladı.

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde 14 PKK/ Ypg'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Güçlüyüz, kararlıyız. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlediği 14 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Aziz vatanımız için terör ve teröristle mücadeleye tüm gücümüzle devam ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

MSB, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı'nda 14 Teröristi Etkisiz Hale Getirdi
Kaynak: ANKA / Güncel

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