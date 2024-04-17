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Fırat Kalkanı bölgesinde 4 PKK'lı etkisiz

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği 4 PKK/ Ypg'li teröristi etkisiz hale getirdi" açıklamasını yaptı.

"TERÖRİSTE HİÇBİR YERDE GEÇİT YOK"

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: ANKA / Güncel

Milli Savunma Bakanlığı Suriye YPG PKK Suriye Savunma Terör Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (2)

Vatan:

bi bitmedi 200 kisi aceba secime yakin biterlermi heyecanla bekliyoruz

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Sadık:

Demlilerin başı sagolsun, sarı torbalara sahip çıksınlar.

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