Fırat Kalkanı bölgesinde 4 PKK'lı etkisiz

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği 4 PKK/ Ypg'li teröristi etkisiz hale getirdi" açıklamasını yaptı.

"TERÖRİSTE HİÇBİR YERDE GEÇİT YOK"

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi" ifadelerine yer verildi.