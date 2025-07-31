Şehit Topçu Uzman Çavuş Servet Ökkeş Çakır'ın Naaşı Osmaniye'ye Uğurlandı

ŞEHİDİN NAAŞI MEMLEKETİ OSMANİYE'YE UĞURLANDI

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde askeri araç kazası sonucu şehit olan Topçu Uzman Çavuş Servet Ökkeş Çakır'ın (25) cenazesi, törenle memleketi Osmaniye'ye uğurlandı. Çakır için Uzunköprü Devlet Hastanesi bahçesinde tören düzenlendi. Törene Vali Yardımcısı Sıdkı Zehin, Uzunköprü Kaymakamı Muammer Köken, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, Uzunköprü Belediye Başkanı Ediz Martin, protokol üyeleri, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı. Çakır'ın naaşı okunan duaların ardından memleketi Osmaniye'ye uğurlandı.

Ünsal YÜCEL/ EDİRNE,