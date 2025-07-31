Şehit Topçu Uzman Çavuş Servet Ökkeş Çakır'ın Naaşı Osmaniye'ye Uğurlandı
Edirne'nin Uzunköprü ilçesindeki askeri araç kazasında şehit olan 25 yaşındaki Topçu Uzman Çavuş Servet Ökkeş Çakır'ın cenazesi, düzenlenen törenle memleketi Osmaniye'ye uğurlandı. Törene birçok protokol üyesi, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.
ŞEHİDİN NAAŞI MEMLEKETİ OSMANİYE'YE UĞURLANDI
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde askeri araç kazası sonucu şehit olan Topçu Uzman Çavuş Servet Ökkeş Çakır'ın (25) cenazesi, törenle memleketi Osmaniye'ye uğurlandı. Çakır için Uzunköprü Devlet Hastanesi bahçesinde tören düzenlendi. Törene Vali Yardımcısı Sıdkı Zehin, Uzunköprü Kaymakamı Muammer Köken, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, Uzunköprü Belediye Başkanı Ediz Martin, protokol üyeleri, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı. Çakır'ın naaşı okunan duaların ardından memleketi Osmaniye'ye uğurlandı.
Ünsal YÜCEL/ EDİRNE,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel