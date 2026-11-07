Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

MSB, Dostluk Denizi-2026 Tatbikatı'nın Mısır'da İskenderiye'de yapıldığını duyurdu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Milli Savunma Bakanlığı, Dostluk Denizi-2026 Tatbikatı'nın Mısır'ın ev sahipliğinde Deniz Kuvvetleri unsurlarının katılımıyla İskenderiye'de gerçekleştirildiğini duyurdu. Bakanlığın NSosyal paylaşımında 'Dostluk rotamız, güç birliğimiz.' ifadesi de yer aldı.

Milli Savunma Bakanlığından Dostluk Denizi-2026 Tatbikatı'na ilişkin paylaşım yapıldı.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, tatbikatın Mısır'ın ev sahipliğinde Deniz Kuvvetleri unsurlarının katılımıyla İskenderiye şehrinde gerçekleştirildiği belirtilerek, "Dostluk rotamız, güç birliğimiz." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA
Görüntüsü olmasa kimsenin inanmayacağı bir olay daha

Görüntüsü olmasa kimsenin inanmayacağı bir olay daha
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ronaldo'ya önce ceza, şimdi ödül! Federasyondan sürpriz karar

Böyle çekip gitmişti, önce ceza şimdi ödül verilecek

Hırsı başını yedi! Fatma Betül Sayan Kaya'nın Süleyman Soylu'ya yaptığına bakın62

Hırsı başını yedi! Fatma Betül'ün Süleyman Soylu'ya yaptığına bakın
Tam bir kibir abidesiymiş! Şamil Tayyar'dan Fatma Betül Sayan Kaya için olay sözler63

Tam bir kibir abidesiymiş! Muayene olmak için gittiği hastaneden...
Sağlık çalışanının acı sonu! Cansız bedenini çevredeki vatandaşlar buldu

Sağlık çalışanının acı sonu! Cansız bedenini vatandaşlar buldu
Günlük ve saatlik ev kiralayanları tedirgin eden tehlike13

Günlük ve saatlik ev kiralayanları tedirgin eden tehlike
7 yılda başardıkları şaşırttı! Öğretmenliği bırakıp öyle bir işe girdi ki...

7 yılda başardı! Öğretmenliği bırakıp öyle bir işe girdi ki...
16 yaşındaki çocuk, 17 yaşındaki çocuğu öldürdü! Cesedi ormanda bırakıp...

Biri 16 diğeri 17 yaşında! Cesedi ormanda bırakıp...