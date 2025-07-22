MSB'den Yunanistan'ın Düzensiz Göçmenleri İttiğine Dair Görüntüler Paylaşıldı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait insansız hava aracı (İHA) ile yapılan keşif ve gözetleme uçuşu sırasında kaydedilen, Yunanistan'a ait sahil güvenlik botunun düzensiz göçmenleri Yılancı Burnu'na ittiği görüntüleri paylaştı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadeler kullanıldı:

"Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza ait İHA ile yapılan keşif ve gözetleme faaliyetleri esnasında, Yunanistan'a ait sahil güvenlik botunun, Sisam Adası doğu kıyısı yakınlarında düzensiz göçmenleri üzerine aldığı ve lastik botu yedekte çekerek Yılancı Burnu'nun batısına bıraktığı tespit edildi. Müteakiben bölgede bulunan sivil bir tekne tarafından düzensiz göçmen botları sivil tekneye bağlanarak doğu istikametli çekilerek Yılancı Burnu'nun batısındaki kara sularımıza bırakıldı. Lastik botta bulunan düzensiz göçmenler bölgeye intikal eden Türk Sahil Güvenlik botu tarafından kurtarıldı."

Paylaşımda, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait İHA tarafından kaydedilen ve düzensiz göçmenlerin Türk kara sularına itildiği görüntüler de yer aldı.