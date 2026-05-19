MSB'den videolu 19 Mayıs mesajı

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na ilişkin video mesaj paylaştı.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, "19 Mayıs; bir milletin kaderinin değiştiği gün. Cumhuriyetimizin kurucusu, Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Milli Mücadele kahramanlarımızı, şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor; asil milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyoruz" denildi. Paylaşımda yer alan videoda; Karadeniz'de ilerleyen Bandırma Vapuru'na ilişkin görüntüler ile Milli Mücadele'nin adımları ve Kurtuluş Savaşı'na ilişkin tarihi görüntü ve fotoğraflar yer aldı. Ayrıca Türk ordusunun bugün kullandığı modern silah sistemleri paylaşıldı. Videoda Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 10'uncu Yıl Nutku'ndan, "Geçen zamana nispetle daha çok çalışacağız. Daha az zamanda daha büyük işler başaracağız. Bunda da muvaffak olacağımıza şüphem yoktur" sözlerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı