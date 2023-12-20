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MSB'den Tuzla Piyade Okulu'ndaki Atatürk rozeti tartışmasına ilişkin açıklama: Olaya sebebiyet veren personel görevden uzaklaştırıldı

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Tuzla Piyade Okulu'nda bir askerin iğne olmadığı için yakasına Atatürk fotoğrafı takmamasıyla başlayan olaya ilişkin Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Soruşturmanın sürdüğü belirtilen açıklamada, "Olaya sebebiyet veren personel hakkında geçici Görevden Uzaklaştırma Kararı alınmıştır." denildi.

10 Kasım'da Tuzla Piyade Okulu'nda teğmenler arasında Atatürk fotoğrafı tartışması yaşanması ve ardından askerler arasında arbede çıktığı iddialarına ilişkin MSB'den açıklama geldi. Açıklamada, olaya sebebiyet veren personelin geçici olarak görevden uzaklaştırıldığı belirtildi.

10 KASIM'DA FOTOĞRAF GERGİNLİĞİ YAŞANDI

10 Kasım günü Tuzla Piyade Okulu'nda bir teğmen iğnesi olmadığı gerekçesiyle yakasına Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafını takmadı. Daha sonra birlik komutanı yüzbaşı, teğmene iğne veriyor ve Atatürk'ün fotoğrafının yakaya takılmasını sağladı. Ancak bu durumdan rahatsız olan bazı teğmenlerin, fotoğrafı takmayan teğmenle arbede yaşandığı iddia edildi.

MSB: OLAYI BAŞLATAN PERSONEL GEÇİCİ OLARAK GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Büyük yankı uyandıran olayın ardından Milli Savunma Bakanlığı'ndan konuya ilişkin bir açıklama yapıldı. Metinde şu ifadeler yer aldı:

"Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ülkemize yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içinde ve sınır ötesinde üstlenmiş olduğu tüm görevleri büyük bir azim, kararlılık ve başarıyla yerine getirmektedir. Binlerce yıllık köklü bir geçmişe ve geleneğe sahip kahraman ordumuzun ve askerliğin temeli disiplin üzerine kurulmuştur. Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu Madde 13'te belirtildiği üzere "Disiplin: Kanunlara, nizamlara ve amirlere mutlak bir itaat ve astının ve üstünün hukukuna riayet demektir. Askerliğin temeli disiplindir."

"DERHAL SORUŞTURMA BAŞLATILDI"

Önceliği müesses disiplini muhafaza etmek olan Türk Silahlı Kuvvetlerimizde; temel değerlerini sarsacak, disipline aykırı ve askerî hiyerarşiyi bozan, bozabilecek hiçbir kişi, olay ve duruma müsamaha gösterilmeyeceğinden en ufak bir şüphe duyulmamalıdır. Cumhuriyetimizin kurucusu ve ebedî başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, sonsuzluğa uğurlanışının 85'inci yıl dönümünde Piyade Okul Komutanlığında vuku bulan hadiseye ilişkin, disipline aykırı her olay ve durumda olduğu gibi, adli soruşturmaya ilave olarak derhâl idari soruşturma başlatılmıştır.

İlgili mevzuat çerçevesinde millî anma ve kutlama günleri, tören ve bayramlarda günün anlam ve önemine uygun şekilde davranmak disiplinin bir gereğidir. Mevzuata uygun davranmamak nasıl disiplinsizlik ise buna karşı görev, yetki ve sorumluluğu dışında suç teşkil edecek nitelikte müdahale etmek ya da davranışta bulunmak da disiplinsizliktir.

"PERSONEL GEÇİCİ OLARAK GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI"

Bu kapsamda, Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu Madde 29'daki "Disiplinsizlik veya suç teşkil edebilecek bir fiili nedeniyle hakkında yapılan inceleme ve araştırmanın emniyetli ve sıhhatli olarak devam etmesi amacıyla, görevi başında kalmasında sakınca görülecek subay, astsubay, uzman erbaş veya sözleşmeli erbaş ve erler idari izinli sayılarak görevinden geçici olarak uzaklaştırılabilir." amir hükmü uyarınca, olaya sebebiyet veren personel hakkında Geçici Görevden Uzaklaştırma Kararı alınmıştır.

Bu olayla ilgili olarak kamuoyuna yansıtılmaya çalışılan durumun aksine, henüz tesis edilmiş nihai bir disiplin işlemi bulunmamaktadır. Yüksek Disiplin Kurulu süreci ve adli soruşturma tamamlanıncaya kadar bu konuyu farklı noktalara çekmek, eğer bilgisizlikten kaynaklanmıyorsa, kamuoyunda olumsuz algı yaratarak Türk Silahlı Kuvvetlerine zarar verme amacı taşımaktadır."

MSB'den Tuzla Piyade Okulu'ndaki Atatürk rozeti tartışmasına ilişkin açıklama: Olaya sebebiyet veren personel görevden uzaklaştırıldı

Gözde Nur Bayar
Gözde Nur Bayar
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