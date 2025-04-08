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MSB'den Türkiye-İsrail İddialarına Yanıt

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Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye ile İsrail'in Suriye'de bir çatışmasızlık hattı kurulması yönelik görüşmeler yaptığına dair çıkan iddiaları yalanladı ve resmi makamlar dışındaki haberlere itibar edilmemesi gerektiğini vurguladı.

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, Türkiye ile İsrail'in Suriye'de bir çatışmasızlık hattı kurulmasına yönelik görüşmeler yaptığı iddialarına ilişkin, "Suriye'de olan veya olduğu iddia edilen gelişmelerle ilgili resmi makamlar tarafından yapılan açıklamalar dışındaki gerçekliği olmayan, maksatlı haber ve paylaşımlara itibar edilmemelidir" açıklamasını yaptı.

MSB kaynakları, "Türkiye ile İsrail'in Suriye'de olası yanlış anlamaların ve askeri gerilimlerin önlenmesi amacıyla bir çatışmasızlık hattı kurulmasına yönelik görüşmeler yürüttüğü" iddialarının yer aldığı haberlere ilişkin açıklama yaptı.

Kaynaklar, "Suriye'de olan veya olduğu iddia edilen gelişmelerle ilgili resmi makamlar tarafından yapılan açıklamalar dışındaki gerçekliği olmayan, maksatlı haber ve paylaşımlara itibar edilmemelidir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA / Güncel
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