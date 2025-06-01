MSB'den Türk Hava Kuvvetlerinin 114'üncü yılına özel video

MSB'den Türk Hava Kuvvetlerinin 114'üncü yılına özel video
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Hava Kuvvetlerinin 114'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla video paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Hava Kuvvetlerinin 114'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla video paylaştı.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Göklerin sancağı dalgalanır yıldızla, 114 yılın kudreti, çelikten kanatlarla. Türk Hava Kuvvetlerimizin 114'üncü kuruluş yıl dönümünü gurur ve minnetle kutluyor, şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden gazilerimizi rahmetle anıyoruz. Göklerdeki gücümüz daim olsun." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımdaki videoda, Türk Hava Kuvvetlerinin hava araçları ile bazı operasyon ve tatbikatlara ait görüntüler yer aldı.

Kaynak: AA / Muhammed Nuri Erdoğan - Güncel
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