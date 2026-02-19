Haberler

Türkiye, Steadfast Dart 2026 Tatbikatı'nda İstihkam Savaş Birliği ile Yer Alıyor

Türkiye, Steadfast Dart 2026 Tatbikatı'nda İstihkam Savaş Birliği ile Yer Alıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Milli Savunma Bakanlığı, Almanya'daki 'Steadfast Dart 2026 Tatbikatı'na katıldıklarını ve İtalya ile İspanya'nın istihkam unsurlarıyla birlikte eğitimler gerçekleştirdiklerini açıkladı. Tatbikat kapsamında yerli silah ve araçlarla engellerin aşılması, yol araması ve EYP'lere müdahale gibi eğitimlerin başarıyla tamamlandığı belirtildi.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Almanya'da düzenlenen 'Steadfast Dart 2026 Tatbikatı'na ilişkin paylaşımda bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Steadfast Dart 2026 Tatbikatı'nda İstihkam Savaş Birliği olarak sahadayız. İtalya ve İspanya istihkam unsurlarıyla müşterek eğitimler icra ediyor, yerli silah ve araçlarımızla güçlü ve etkin faaliyetler gerçekleştiriyoruz. Engellerden geçit açma, yol araması ve tespit edilen EYP'lere müdahale eğitimleri başarıyla tamamlandı. Uluslararası tatbikatlarda caydırıcı, saygın ve kararlı şekilde ülkemizi temsil etmeye devam ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İmamın en zor görevi: Cenaze namazını kıldırırken fenalık geçirdi

İmamın en zor görevi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Selin Şekerci'den Ati242 açıklaması: Takibini görmedim

Sevilen oyuncu ilk kez yanıt verdi
Oyuncu Bahar Şahin'den oruç açıklaması: Hiçbir zaman 30 gün tutamadım

Ünlü oyuncunun oruç açıklaması tartışma yarattı
Tesettürden çıkan gelin adayı, dekolteli pozuna yapılan yorumlara isyan etti

Dekolteli pozuna yapılan yorumlara isyan etti: Ben açtım, sen de...
Bakımevindeki otizmli oğlu başka şehre nakledilmesin diye falezlere çıktı

Falezlere çıkıp "Oğlumu bu şehre sığdıramadılar" diye isyan etti
Selin Şekerci'den Ati242 açıklaması: Takibini görmedim

Sevilen oyuncu ilk kez yanıt verdi
Türk televizyon tarihine geçecek sahne! Uraz Kaygılaroğlu, diziden Bahçeli'ye mesaj gönderdi

Diziden Bahçeli'ye mesaj gönderdi
Kim 'Dünyanın en güçlüsü' dediği yeni roketini tanıttı

Hiç böyle görmediniz! Öyle bir silah tanıttı ki ondan mutlusu yok