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MSB: Arama kurtarma 7/24 sürüyor

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- "Deniz Kuvvetlerimize ait unsurlar tarafından bölgedeki arama kurtarma faaliyetlerine 7/24 esasına göre devam ediliyor"

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait unsurların, "Tuğberk İmamoğlu" gemisinin battığı bölgedeki arama kurtarma faaliyetlerine 7 gün 24 saat esasına göre devam ettiğini bildirdi.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda şunlar ifade edildi:

"Marmara Denizi'nde batan Tuğberk İmamoğlu isimli gemi, denizin yüzlerce metre altında Deniz Kuvvetlerimize ait TCG Akın kurtarma gemisindeki TCB Istakoz-2 ROV cihazı ile teşhis edilmişti. Deniz Kuvvetlerimize ait unsurlar tarafından bölgedeki arama kurtarma faaliyetlerine 7/24 esasına göre devam ediliyor."

Paylaşımda, arama kurtarma faaliyetlerine ilişkin fotoğraflara da yer verildi.

Kaynak: AA
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