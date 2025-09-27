Haberler

MSB'den "Preveze Deniz Zaferi ve Deniz Kuvvetleri Günü" paylaşımı

Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), 27 Eylül Preveze Deniz Zaferi'nin yıl dönümü ile Deniz Kuvvetleri Günü dolayısıyla paylaşımda bulunuldu.

Bakanlığın NSosyal hesabından, "Ufuklarda şan, denizlerde kudret" notuyla yapılan paylaşımda, şu ifadeler kullanıldı:

"487 yıl önce Preveze'de kazanılan büyük zafer, Türk donanmasının gücünü dünyaya ilan etti. Bugün de kahraman denizcilerimiz, milletimizin desteğiyle ecdadımızın mirasını geleceğe taşımaya devam ediyor. Deniz Kuvvetleri Günü'nü kutluyor, Kaptanıderya Barbaros Hayrettin Paşa'yı, Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, şanlı ecdadımızı, tüm şehit ve gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz."

Paylaşımda, Deniz Kuvvetleri Komutanlığının envanterinde yer alan birçok insansız hava aracı, firkateyn, savaş gemisi, hücumbot, denizaltı, zırhlı amfibi hücum aracı, helikopter ve diğer unsurların görüntülerini içeren bir video klip de yer aldı.

