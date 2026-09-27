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MSB'den Preveze Deniz Zaferi'nin 488'inci yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü paylaşımı

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MSB'den Preveze Deniz Zaferi'nin 488'inci yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü paylaşımı
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Milli Savunma Bakanlığı, "Mavi Vatan'ın ufuklarında aynı azim, aynı cesaret, aynı kararlılık! Preveze Deniz Zaferi'nin 488'inci yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü kutlu olsun" açıklamasını yaptı.

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB), " Mavi Vatan'ın ufuklarında aynı azim, aynı cesaret, aynı kararlılık! Preveze Deniz Zaferi'nin 488'inci yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü kutlu olsun" açıklamasını yaptı.

MSB'nin X hesabından, Preveze Deniz Zaferi'nin 488'inci yıl dönümü ile Deniz Kuvvetleri Günü dolayısıyla bir paylaşım yapıldı.

Paylaşımda şunlar kaydedildi:

"Mavi Vatan'ın ufuklarında aynı azim, aynı cesaret, aynı kararlılık! Preveze Deniz Zaferi'nin 488'inci yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü kutlu olsun. Zaferin yıl dönümünde Kaptanıderya Barbaros Hayrettin Paşa'yı, şanlı ecdadımızı, Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, tüm şehit ve gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz."

Kaynak: ANKA
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