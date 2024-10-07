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MSB'den PKK'ya Yönelik Operasyon: 6 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

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Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Metina bölgelerinde tespit edilen 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Operasyonların kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Metina bölgelerinde tespit edilen 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'nin sosyal medya hesabından operasyonlara yönelik görüntüler paylaşılarak, "Terör yuvalarını yerle bir etmeye devam ediyoruz. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Metina bölgelerinde tespit ettiği 6 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi. Operasyonlarımız, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla sürecek" denildi.

MSB'den PKK'ya Yönelik Operasyon: 6 Terörist Etkisiz Hale Getirildi
Kaynak: ANKA / Güncel

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