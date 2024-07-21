Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılında Kocatepe Şehitlerini Anma ve Denize Çelenk Atma Töreni düzenlendi

Milli Savunma Bakanlığı, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılı anma etkinlikleri kapsamında, Girne Deniz Şehitleri Anıtı açıklarında "Kocatepe Şehitlerini Anma ve Denize Çelenk Atma Töreni" yapıldığını bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Kocatepe ve Kıbrıs gazilerinin katılımıyla TCG Işın, TCG Akın, TCG Bora, TCG Meltem ve TCG Kılıç gemileriyle, Girne Deniz Şehitleri Anıtı açıklarında 'Kocatepe Şehitlerini Anma ve Denize Çelenk Atma Töreni' icra edildiği belirtildi.

Paylaşımda, törenden fotoğraflara da yer verildi.