İzmir'in Kurtuluşu: Kahramanlar Anıldı

"Zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'un ardından tarihin şanlı sayfalarına sonsuz kahramanlık destanları yazan Mehmetçik, bozguna uğrayan ve İzmir'e doğru kaçan Yunan ordusuna son ölümcül darbeyi indirmek için takip harekatını başlatmış ve düşmanın ardından 9 Eylül 1922'de İzmir'e girerek şanlı bayrağımızı göklere çekmiştir. 15 Mayıs 19192da başlayan ve yaklaşık 3,5 yıl süren esaret ve zulmün yerini artık bayram havası almıştır. Anadolu'nun ebediyen Türk ulusunun vatanı kalacağını tüm dünyaya haykıran Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm kahraman şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz."