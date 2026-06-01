MSB, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın 115. yıl dönümü için video klip paylaştı

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın kuruluşunun 115'inci yıl dönümü dolayısıyla video klip paylaştı. Paylaşımdaki videoda yerli ve milli hava unsurlarına yer verildi.

MSB, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın kuruluşunun 115'inci yıl dönümü nedeniyle video klip paylaştı. Sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, "115 yıldır Türk milletinin gökyüzündeki sarsılmaz gücü, Gök Vatan'ın yılmaz bekçisiyiz. Şanlı tarihi, üstün fedakarlığı ve kahraman personeliyle milletimizin gururu olan Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın kuruluşunun 115'inci yıl dönümünü kutluyor; görev başındaki tüm personelimize başarılar diliyor, aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz" ifadelerine yer verildi.

Paylaşılan videoda, Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterindeki yerli ve milli hava unsurlarının yanı sıra görev başındaki personelin faaliyetlerinden görüntülere yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı