MSB, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın 115. yıl dönümü için video klip paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın kuruluşunun 115. yıl dönümü dolayısıyla bir video klip paylaştı. Videoda yerli ve milli hava unsurları ile görev başındaki personelin faaliyetlerine yer verildi.

MSB, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın kuruluşunun 115'inci yıl dönümü nedeniyle video klip paylaştı. Sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, "115 yıldır Türk milletinin gökyüzündeki sarsılmaz gücü, Gök Vatan'ın yılmaz bekçisiyiz. Şanlı tarihi, üstün fedakarlığı ve kahraman personeliyle milletimizin gururu olan Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın kuruluşunun 115'inci yıl dönümünü kutluyor; görev başındaki tüm personelimize başarılar diliyor, aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz" ifadelerine yer verildi.

Paylaşılan videoda, Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterindeki yerli ve milli hava unsurlarının yanı sıra görev başındaki personelin faaliyetlerinden görüntülere yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
