MSB'den Filenin Sultanları'na özel klip

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 2026 FIVB Milletler Ligi'nde şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'na özel video klip paylaştı.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "Aynı ruh, aynı Türkiye. Biri vatanı korur, biri bayrağı zirveye taşır. Vatan nöbetindeki Mehmetçiklerimizden, Milletler Ligi Şampiyonu olarak ay yıldızlı bayrağımızı gururla dalgalandıran Filenin Sultanları'na mesaj var. 2026 FIVB Milletler Ligi Şampiyonluğunuz kutlu olsun." ifadelerine yer verildi.

Paylaşımda, A Milli Kadın Voleybol Takımı'na özel hazırlanan özel video klip de yer aldı.

Kaynak: AA