MSB'den Büyük Taarruz paylaşımı

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) resmi X hesabından yapılan paylaşımda, "104 yıl önce bugün başlayan büyük yürüyüş, cesaret, kararlılık ve vatan sevgisiyle zafere uzandı. Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Milli Mücadelemizin tüm kahramanlarını, şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz" denildi.

MSB, Büyük Taarruz'un 104'üncü yıl dönümüne özel klip hazırladı. Bakanlığın resmi X hesabından yapılan paylaşımda klibe yer verildi. Paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

"Bağımsızlığın Mührü: Büyük Taarruz. 26 Ağustos 1922! Bir milletin kaderini değiştiren Büyük Taarruz'un ilk adımı atıldı. 104 yıl önce bugün başlayan büyük yürüyüş, cesaret, kararlılık ve vatan sevgisiyle zafere uzandı. Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Milli Mücadelemizin tüm kahramanlarını, şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz."

Kaynak: ANKA