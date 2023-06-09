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MSB'den bedelli askerlik yapacaklara uyarı: Ücret artışından etkilenmemek için 23 Haziran'a kadar ödeme yapılmalı

Güncel Haberler

Milli Savunma Bakanlığı'ndan bedelli askerlikten yararlanacaklara önemli bir uyarı geldi. MSB'den yapılan açıklamada, "Bedelli askerlik hizmeti kapsamında geçerli olan bedel ve ek bedel tutarı, 1 Temmuz itibarıyla geçerliliğini kaybedeceğinden bedelli askerlik hizmetine müracaat edecek yükümlülerin, mağduriyet yaşamaması için 23 Haziran'a kadar müracaat ve ödeme işlemlerini tamamlamaları önem arz etmektedir" ifadeleri yer aldı.

Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), bedelli askerlik hizmeti kapsamında geçerli olan bedel ve ek tutarın 1 Temmuz itibarıyla geçerliliğini yitireceği hatırlatılarak, yükümlülerin mağduriyet yaşamaması için müracaat ve ödeme işlemlerini 23 Haziran'a kadar tamamlamaları istendi.

"BEDEL TUTARI 1 TEMMUZ İTİBARIYLA GEÇERLİLİĞİNİ KAYBEDECEK"

MSB'den yapılan açıklamada şunlar kaydedildi; "Kurban Bayramı tatili 27 Haziran saat 13.00'te başlayıp 1 Temmuz'da sona erecektir. Bedelli askerlik hizmeti kapsamında geçerli olan bedel ve ek bedel tutarı, 1 Temmuz itibarıyla geçerliliğini kaybedeceğinden bedelli askerlik hizmetine müracaat edecek yükümlülerin, mağduriyet yaşamaması için 23 Haziran'a kadar müracaat ve ödeme işlemlerini tamamlamaları önem arz etmektedir."

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Güncel

Milli Savunma Bakanlığı Bedelli Askerlik 2023 Güncel Haberler

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Yorumlar (2)

sade vatandaş:

vay be bu vatanseverler ülkeyi korumak için altı ay bile askerlik yapmak istemiyor biz 18 ay askerlik yaptığımız için kerizmişiz demekki şimdi onlar bir gün gelecek bir yerden milletvekili olup işine gelmediklerine hain diyecek demekki vatansever olmak için onlar gibi paralı askerlik yapmak lazımmış

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Klm :

Sevgili kardeşim bunu yapmak isteyene değil bunu TİCARTE dökene söz et önceden paralı askerlik 10-15 senede bir çıkardı şimdi TİCARET oldu Baksanıza zam gelecekmiş TEŞVİK VAR PARA ÖDEYİN DİYE durum böyle olunca parası olan yapar.

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