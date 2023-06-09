MSB'den bedelli askerlik yapacaklara uyarı: Ücret artışından etkilenmemek için 23 Haziran'a kadar ödeme yapılmalı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan bedelli askerlikten yararlanacaklara önemli bir uyarı geldi. MSB'den yapılan açıklamada, "Bedelli askerlik hizmeti kapsamında geçerli olan bedel ve ek bedel tutarı, 1 Temmuz itibarıyla geçerliliğini kaybedeceğinden bedelli askerlik hizmetine müracaat edecek yükümlülerin, mağduriyet yaşamaması için 23 Haziran'a kadar müracaat ve ödeme işlemlerini tamamlamaları önem arz etmektedir" ifadeleri yer aldı.

Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), bedelli askerlik hizmeti kapsamında geçerli olan bedel ve ek tutarın 1 Temmuz itibarıyla geçerliliğini yitireceği hatırlatılarak, yükümlülerin mağduriyet yaşamaması için müracaat ve ödeme işlemlerini 23 Haziran'a kadar tamamlamaları istendi.

"BEDEL TUTARI 1 TEMMUZ İTİBARIYLA GEÇERLİLİĞİNİ KAYBEDECEK"

MSB'den yapılan açıklamada şunlar kaydedildi; "Kurban Bayramı tatili 27 Haziran saat 13.00'te başlayıp 1 Temmuz'da sona erecektir. Bedelli askerlik hizmeti kapsamında geçerli olan bedel ve ek bedel tutarı, 1 Temmuz itibarıyla geçerliliğini kaybedeceğinden bedelli askerlik hizmetine müracaat edecek yükümlülerin, mağduriyet yaşamaması için 23 Haziran'a kadar müracaat ve ödeme işlemlerini tamamlamaları önem arz etmektedir."