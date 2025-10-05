MSB'den 'Ateş Serbest-2025' Faaliyeti Açıklaması

MSB'den 'Ateş Serbest-2025' paylaşımı

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), 'Ateş Serbest-2025' faaliyeti kapsamında topçu birliklerinin yüksek hassasiyetli atış kabiliyetini başarıyla icra ettiğini açıkladı.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve Genelkurmay Özel Kuvvetler Komutanlığı envanterinde bulunan silah ve sistemler kullanılarak kuvvetler arası ateş desteğinin koordinasyonu ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin ateş gücünün tanıtılması maksadıyla; Ankara'nın Polatlı ilçesinde, 6-8 Ekim'de Ateş Serbest-2025 faaliyeti icra edilecek. MSB'den topçu birliklerinin, faaliyet kapsamındaki çalışmalarına ilişkin yeni bir görüntü paylaşıldı. Bakanlığın sosyal medya hesabında yer alan görüntüyle birlikte, "Atış serbest, hedef imha. Ateş Serbest-2025 faaliyeti kapsamında, topçu birliklerimiz yüksek hassasiyetli atış kabiliyetini başarıyla icra ediyor" denildi.

