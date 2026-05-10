MSB'den 'Anneler Günü' klibi

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), 'Anneler Günü' dolayısıyla klip paylaştı.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Büyük başarılar, kıymetli anaların yetiştirdikleri seçkin evlatlar sayesinde olmuştur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin anneleri başta olmak üzere sevgi, sabır ve fedakarlık timsali tüm annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun" denildi. Paylaşımda yer alan klipte ise yurt içinde ve sınır ötesinde görev yapan Mehmetçik'in görüntüleri yer aldı.

