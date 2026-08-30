MSB'den 30 Ağustos Zafer Bayramı için özel video klip

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü için özel hazırlanan video klibi paylaştı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadeler kullanıldı:

"Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Ordular, İlk hedefiniz Akdeniz'dir. İleri.' emriyle Türk ordusu, Dumlupınar'da işgal kuvvetlerine son darbeyi vurdu. Kahraman Mehmetçiğin inancı ve kararlılığıyla Anadolu'da başlayan büyük zafer, bağımsızlığımızın mührü oldu. Başta Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatan uğrunda canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramımız ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günümüz kutlu olsun."

Paylaşımda, Türk Silahlı Kuvvetleri Günü ve 30 Ağustos Zafer Bayramı için hazırlanan özel video klip de yer aldı.

Kurtuluş Savaşı'na ilişkin görüntüler eşliğinde Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri unsurlarına yer verilen videoda, TSK'nın operasyonel gücü ve Mehmetçiğin karada, denizde ve havadaki kararlılığı vurgulandı.

Kaynak: AA