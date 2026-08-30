Haberler

MSB'den 30 Ağustos Zafer Bayramı için özel video klip

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Milli Savunma Bakanlığı, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü için hazırlanan video klibi sosyal medyadan paylaştı. Klip, Atatürk'ün emriyle kazanılan büyük zaferi ve TSK'nın gücünü vurguluyor.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü için özel hazırlanan video klibi paylaştı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadeler kullanıldı:

"Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Ordular, İlk hedefiniz Akdeniz'dir. İleri.' emriyle Türk ordusu, Dumlupınar'da işgal kuvvetlerine son darbeyi vurdu. Kahraman Mehmetçiğin inancı ve kararlılığıyla Anadolu'da başlayan büyük zafer, bağımsızlığımızın mührü oldu. Başta Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatan uğrunda canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramımız ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günümüz kutlu olsun."

Paylaşımda, Türk Silahlı Kuvvetleri Günü ve 30 Ağustos Zafer Bayramı için hazırlanan özel video klip de yer aldı.

Kurtuluş Savaşı'na ilişkin görüntüler eşliğinde Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri unsurlarına yer verilen videoda, TSK'nın operasyonel gücü ve Mehmetçiğin karada, denizde ve havadaki kararlılığı vurgulandı.

Kaynak: AA
İzlanda'da AB üyeliği referandumu! Sandıktan 'hayır' çıktı

Herkes ters köşe oldu! AB üyeliği için “Hayır” dediler
İki motosikletli feci şekilde çarpıştı! Korkunç kazada bir kişi hayatını kaybetti

İki motosiklet feci şekilde çarpıştı! Acı olayda kahreden haber geldi
Kongo'da Ebola salgınında ölü sayısı 2 bin 786'ya yükseldi

Ölümcül virüs hızla yayılıyor! 60 bölgede görüldü, binlerce vaka var
Trump “Dünya tarihinin en büyüğü” demişti! 25 yıllık anlaşma imzalandı

Trump “Dünya tarihinin en büyüğü” demişti! Büyüklüğü ortaya çıktı
Amrabat Fenerbahçe’den ayrıldı, Avrupa devine imza atıyor

Fenerbahçe’den ayrıldı, Avrupa devine imza atıyor
Uzak Şehir’in Pakize’sinden sezon öncesi son tatil! Pozları dikkat çekti

Uzak Şehir’in Pakize’sinden plaj pozları: Ağlayarak denize girdim
Nijer ordusu, askeri isyanı bastırmak için Rusya'dan yardım istedi

Askeri isyan çıkan ülke resmen Rusya'dan yardım talep etti
Şehir dışında çalışırken görüntülü olarak eşini arayan adam hayatının şokunu yaşadı: İhaneti saniye saniye kaydetti

Şehir dışında çalışırken eşini arayan adam hayatının şokunu yaşadı