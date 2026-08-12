F-16 Eğitim Uçağı Yalova'da Düştü: Pilot Kurtuldu

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, bir adet F-16 uçağının eğitim uçuşu sırasında Yalova'da kaza kırıma uğradığı ve pilotun atlayarak kurtulduğu bildirildi.

MSB'den yapılan açıklamada, "Hava Kuvvetlerimize ait bir adet F-16 uçağımız, eğitim uçuşu sırasında Yalova'da kaza kırıma uğramış, pilotumuz atlayarak kurtulmuştur. Kaza kırım nedeni yapılacak detaylı inceleme sonucu belirlenecektir" denildi.

Kaynak: ANKA