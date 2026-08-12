Haberler

F-16 Eğitim Uçağı Yalova'da Düştü: Pilot Kurtuldu

F-16 Eğitim Uçağı Yalova'da Düştü: Pilot Kurtuldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Milli Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetlerine ait bir F-16 uçağının eğitim uçuşu sırasında Yalova'da kaza kırıma uğradığını, pilotun atlayarak kurtulduğunu açıkladı. Kaza nedeni yapılacak detaylı incelemenin ardından belirlenecek.

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, bir adet F-16 uçağının eğitim uçuşu sırasında Yalova'da kaza kırıma uğradığı ve pilotun atlayarak kurtulduğu bildirildi.

MSB'den yapılan açıklamada, "Hava Kuvvetlerimize ait bir adet F-16 uçağımız, eğitim uçuşu sırasında Yalova'da kaza kırıma uğramış, pilotumuz atlayarak kurtulmuştur. Kaza kırım nedeni yapılacak detaylı inceleme sonucu belirlenecektir" denildi.

Kaynak: ANKA
Trump'tan garip bir İran çıkışı daha: Allah'a hamdolsun ki...

Trump'tan garip bir İran çıkışı daha: Allah'a hamdolsun ki...
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çıplak ayakla dehşet saçtı: Elinde bıçak gelene geçene saldırdı

Çıplak ayakla dehşet saçtı: Elinde bıçak gelene geçene saldırdı
MHP 'Yasa kapsamında' dedi, Demirtaş'ın tahliyesi için tarih verildi

MHP 'Yasa kapsamında' dedi, Demirtaş'ın tahliyesi için tarih verildi
Beşiktaş, Dusan Vlahovic ile görüşmelere başlandığını KAP'A bildirdi

Taraftarı sevinçten uçuracak haber geldi: Kartal, golcüsüne kavuşuyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan Netanyahu'ya yüklendi: Kaostan nemalanmak suretiyle...

Külliye'de Filistin zirvesi: Mesajlar Netanyahu'ya
Fenerbahçe'den Vedat Muriqi için TFF'ye sürpriz başvuru

Fenerbahçe'den Vedat için TFF'ye sürpriz başvuru
Cep telefonları bir aileyi yok ediyordu! Son anda kurtuldular

Hepimizin cebinde var! Az daha bir aileyi yok ediyordu
Kamera her şeyi kaydetti! Çocuğunun yanında yaptığı rezilliği bakın

Kamera her şeyi kaydetti! Çocuğunun yanında yaptığı rezilliği bakın